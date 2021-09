17 oldalas szerződést nyújtott át a barátjának, miután összejöttek a Tinderen

Annie Wright a Tinderen ismerte meg Michael Headet, aki később a barátja lett. Két héttel az első találkozó után a 21 éves lány egy 17 oldalas párkapcsolati szerződést nyújtott át a fiúnak, aminek minden feltételét el kellett fogadnia – számolt be róla a brit The Sun. A dokumentumban Wright négy fő kitételt fogalmazott meg: őszinteség, egyértelmű kommunikáció, a partner igényeinek figyelembevétele, egyező párkapcsolati szándékok. A részletek közt olyanok is olvashatók, hogy kéthetente kötelező valamilyen romantikus gesztust tenni, és nem büntetik egymást csenddel. A fiúnak továbbá állnia kell a randiesték költségét.

Wright elmondása szerint korábbi kapcsolatában erősen átlépték a határait. Head szerint pedig remek ötlet volt ilyen papírt írni.

„Úgy kezeljük a kapcsolatunkat, mintha üzletről lenne szó. A konfliktusokat is üzleti partnerekként oldjuk meg. Partnerek vagyunk az életben, a szerelem csak egy bónusz” – mondta el Wright a bulvárlapnak.

Ugyan ez egy szokatlan dolognak tűnhet, korábban más lapok is beszámoltak arról, hogy randizók szívesen fektetik le előre a szabályokat akár szerződések formájában is. A New York Times egyik párkapcsolati rovatának szerződje, Mandy Len Catron szintén aláíratott egy négyoldalas dokumentumot az új barátjával, amiben többek közt az is benne foglaltaik, hogy meddig láthatnak otthon vendégeket, és ki felel egyes számlák befizetéséért.