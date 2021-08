A Tinderen beszélgetett egy lánnyal, kiderült, ugyanaz a kutyájuk

A Twitteren osztotta meg JimNo egyáltalán nem szokványos történetét. A férfi a Tinderen ismerkedett meg egy nővel, napok óta beszélgettek már, mikor szóba kerültek a kutyák. Egészen pontosan JimNo Onyx nevű kutyája.

A nő meglepődött a névadáson, mert az ő kutyáját ugyanúgy hívták. A férfi visszakérdezett, nem adták-e örökbe a kutyát, de csak viccelődve, meglepődött, ami választ kapott.

Mire JimNo visszakérdezett, mert ő pont abban az időben fogadta örökbe a labradort.

Így derült ki, hogy végül is, ugyanaz a kutyájuk.

JimNo és a nő már találkozott is azóta, már persze a kutyával hármasban: „Sok könny, pár kellemes emlék és egy nagyon boldog kutya – írta a Twitteren a férfi, aki azt is hozzátette, hogy a kutya először nem ismerte fel a korábbi gazdáját, de látni, hogy van valamilyen kapocs közöttük.

Many tears, some great memories and one very happy dog 🥰 https://t.co/xzWPrFTrBF pic.twitter.com/6nN6nxJIkd

— JimNo (@JimNo1871) August 27, 2021