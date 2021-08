Egy homofób rappert épp látványosan kivet magából az amerikai zeneipar

Baby Jesus néven indított rapkarriert néhány évvel ezelőtt, hírnévre azonban nemcsak zenéivel, de balhéival is szert tett. Később művésznevet váltott, amit a legtöbben most azért jegyeztek meg, mert egy fellépésén indulatosan beleszállt az LMBTQ-közösségbe – erre pedig nemcsak az amerikai rappiac, de a celebvilág egy része is felhördült, így DaBaby-nek augusztusra már fellépése sem maradt.

Emeld fel magasra a telefonodat, de csak akkor, ha nem vagy HIV-pozitív, AIDS-es vagy olyan szexuális vírussal fertőzött, amitől két-három hét múlva kipurcansz! Lányok, ti is emeljétek magasra a telótokat, főleg, ha a puncitoknak vízillata van! Srácok, ti is tegyétek ezt, de csak akkor, ha nem szoptok faszt az autóparkolóban!

DaBaby ezen mondatok miatt ugrott a Google-keresések elejére néhány hete, miután így köszöntötte a közönségét egyik dala előtt a Rolling Loud fesztiválon Miamiban. Aznap színpadra szólította kollégáját, Tory Lanezt, akit – ahogy most DaBabyt – korábban szintén kivetett magából az amerikai zeneipar, miután rálőtt az ugyancsak rapper Megan Thee Stallionra, akire nálunk leginkább a Cardi B-vel közös WAP című, szoftpornót idéző klipje miatt emlékezhetnek. A 26 éves énekesnő pár perccel korábban, DaBaby előtt lépett fel, és köztudottan a hideg rázza már Lanez látványától is.

Volt, aki értékelte DaBaby homofób monológját, de a közönségben inkább megrökönyödést okozott a szöveg: erőteljes pfújolás kezdődött a nézőtéren, és még egy fél pár cipőt is a rapper felé hajítottak. Bár a koncert zavartalanul lement, a közösségi média nem felejt: DaBaby mondatai pusztító viharként csaptak le a Twitteren, a koncertfelvétel körbejárta az internetet, arra késztetve az előadót, hogy bocsánatot kérjen mindenkitől, akit megbántott. Ezt DaBaby az Instagramon próbálta megtenni, kevés sikerrel: „Én nem bántottam meg senkit. Ezt hívják előadásnak, színpadi jelenlétnek. Én vagyok a legjobb előadó a világon. A hetero és meleg közönségemnek egyaránt tetszett, amit látott. Aki meg nem volt ott, annak ehhez semmi köze”.

Mondani sem kell, ezzel újabb rajongókat nem gyűjtött maga köré, neves kollégákat viszont maga ellen fordított. Így Elton Johnt, aki tagja az LMBTQ-közösségnek, és aktivistaként is küzd a homofóbia visszaszorításáért:

Az ilyen megbélyegzés diszkriminációt, ellenségeskedést szül, ez éppen az, amire az AIDS-elleni harcban nincs szükségünk. Az ilyen tévedések, mint amelyek DaBaby fellépésén elhangzottak, károsak. Zenészként törekedni kellene arra, hogy együttérzést, szeretetet közvetítsünk, a legelmaradottabb társadalmi rétegeket is tanítanunk kell.

Nem sokkal később Madonna is kikelt ellene egy videóban: szerinte ha már mindenképp gyűlölködni akar az LMBTQ-közösséggel szemben a rapper, tegye tények ismeretében – az énekesnő emlékeztetett arra, hogy a HIV-vírusra létezik gyógyszer, az AIDS pedig nem úgy terjed, hogy odaállunk valaki mellé, és mi is beteggé válunk.

Különösen érdekes Dua Lipa véleménye az ügyről, mert neki az egyik legnagyobb slágere, a Levitating DaBabyvel közös munka. Az énekesnő, aki jelentős szerepet vállal az LMBTQ-közösség támogatásában, úgy fogalmazott, számára rémületes, hogy felnőtt emberek ilyen kijelentéseket tesznek.

Nem ismerem fel ezt az embert, pedig dolgoztunk együtt. A rajongóim pontosan tudják, hogy a szívem a helyén van, így száz százalékban kiállok az LMBTQ-közösség mellett. Össze kell fognunk, hogy harcoljunk a HIV és az AIDS körüli tudatlanság, megbélyegzés ellen.

Ám akadt olyan is, aki megvédte DaBabyt, méghozzá Clifford Harris, azaz T.I. Igaz, a rapper álláspontját több okból is érdemes a helyén kezelni:

Tizennyolc éves lányát minden éven vizsgálatra viszi, hogy ép-e még a szűzhártyája.

Nemrég őt és a feleségét több nő azzal vádolta meg, hogy durva szexuális erőszakot követtek el ellenük.

T.I. Lil Nas X-szel védekezett: szerinte ha ő minden klipjében hangoztathatja homoszexualitását, DaBaby miért ne mondhatná el nyíltan, hogy mik az LMBTQ-közösséggel kapcsolatos gondjai? Szerinte több igazság létezik, és mindegyiknek meg kell férnie egymás mellett, egyikkel sincs semmi baj. Nick Cannon is védelmébe vette a rappert, az énekes szerint az esetből tanulságokat kellene levonni, nem ellehetetleníteni egy jó előadót. Az LMBTQ-közösségnek DaBaby módszeres lejáratása helyett rá kellett volna mutatnia, hogy a rapper hol és miben hibázott, hátha így az ő közegében is változást tudnak előidézni.

Egy fesztivál mutatta az utat

Miután még több celeb szólalt fel DaBaby ellen, és ezzel párhuzamosan valahogy nem nőttek az őt pártoló hozzászólások, a rapper úgy döntött, egy rendes bocsánatkérést is megejt az Instagramon. Azt írta, mély bocsánatkérését fejezi ki az LMBTQ-közösségnek, az pedig súlyos hiba volt, hogy a HIV és az AIDS kapcsán megalapozatlan, hamis kijelentéseket tett, elvégre ő is úgy véli, a tudatlanság elleni harc kulcsa az edukáció. De azért azt is hozzátette, kicsit túltolták a cancel culture-t (a jelenségről itt írtunk bővebben):

A közösségi médiában minden olyan gyorsan történik: már azelőtt eltaposnak, hogy lehetőséged lenne bocsánatot kérni, megbánást tanúsítani.

Később aztán a bocsánatkérés eltűnt a profiljáról, Kanye West pedig „dobta” DaBabyt, miután közös számukat, a Nah Nah Nah-t eltávolíttatta a streamingoldalakról, a Spotifyról, Apple Musicról és a Tidalről. Az amerikai zeneipar sem tudott szemet hunyni az ügy felett, hét fesztiválról is jeleztek DaBabynek, hogy nem kívánnak vele együtt dolgozni. Elsőként a Lollapalooza hozta meg a döntést, tárgyilagos közleményben adták hírül, hogy nem kérnek a rapperből. Ezt követően sorra jelentek meg a Facebook- és Instagram-posztok több más fesztiváltól is.

A Variety úgy tudja, a Lollapalooza szervezői telefonon is beszéltek DaBabyvel, aki nyilvános bocsánatkérést ígért az LMBTQ-közösség felé a fesztiválon, ám végül visszatáncolt. A szervezők megunták, hogy nekik kell üldözniük a rappert, ezért megszakították vele a kapcsolatot, a helyére pedig felkérték Young Thug rappert. Az nem világos, hogy DaBaby kapott-e pénzt a fesztiválszervezőktől azután, hogy kihajították több helyről is. Úgy tudni, a tiszteletdíj tíz százaléka az, amit ilyenkor kifizetnek egy előadónak, de miután a fellépéshez képest már nagyon későn jöttek a lemondások, ez akár ötven százalék is lehet. DaBaby egyébként két kiadóval, a Universal Music Grouppal és az Interscope-pal áll szerződésben, és úgy tudni, náluk is kihúzta a gyufát balhéjával.

Eközben melegjogi szervezetek hada sorakozott fel nyílt levelekkel, jelezve, hogy miért voltak károsak a rapper HIV-vel és AIDS-szel kapcsolatos megnyilvánulásai.

Rapper=balhés?

Nem ez az első eset, hogy DaBaby magára haragítja az internetet: 2020-ban megütötte egy női rajongóját, amiről felvétel is készült. A nő közös fotót szeretett volna a rapperrel, a telefonján be volt kapcsolva a vaku, így lépett DaBaby felé. Aki ezt nem igazán tolerálta, ekkor alkalmazott fizikai erőszakot. Később bocsánatot kért, egészen érdekes módon:

Nagyon sajnálom az egészet, nem láttam, hogy egy nő van mellettem.

Szintén 2020-ig kell visszamennünk egy másik balhéig: a Grammy-díjra jelölt rappert letartóztatták Miamiban, miután megütött egy zenepromótert. Ennek nyomos oka volt DaBaby szerint: megegyezett vele, hogy 30 ezer dollárért fellép egy szórakozóhelyen, ám amikor a fizetésre került sor, csak 20 ezret nyomtak a rapper kezébe. Ebből dulakodás lett, végeredményül DaBabyt előállították a rendőrségen. Mindez egy héttel azután törtét, hogy az észak-karolinai Charlotte-ban szintén bevitték az őrsre marihuánabirtoklás vádjával. DaBaby akkor úgy fogalmazott, szerinte a rendőrség vele akart példát statuálni.

2021 januárjában aztán megint bajba keveredett, miután töltött fegyvert találtak nála a nyílt utcán, egy másik pedig az autójában volt. Éppen egy üzlet előtt ácsorgott, amikor a bolt tulajdonosai úgy döntöttek, riasztják a hatóságokat.