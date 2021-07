Megszületett Cseke Eszter és S. Takács András második gyereke

Családi fotót is posztoltak, amin négyen szerepelnek.

Még februárban írtunk arról, hogy az On The Spot készítői, a dokumentumfilmes Cseke Eszter és S. Takács András második gyereküket várják. Most Facebook-oldalukon jelentették be, hogy egy hónappal ezelőtt megszületett kislányuk, akit Kála Róza névre kereszteltek. A bejegyzésben emellett mindössze annyit írtak, hogy a Balin született gyerekük miatt most nagy a boldogság a családban.