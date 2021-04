Gáspár Evelin elsírta magát, elmondta, hogy a Győzike show idején az életét féltette

Osváth Zsolt YouTube műsorának legutóbbi vendége Gáspár Evelin volt, akivel sok témát kibeszéltek, de végül egy nézői kérdés után sírta el magát Gáspár Győző lánya. Egy kommentelő arra volt kíváncsi, hogy mennyire volt kamu a Győzike show, majd Osváth Zsolt a kutyájukkal történtekre is rákérdezett.

A Buksi az éles volt. Múltkor is szóba került és elsírtam magam. Akkoriban fenyegették a családunkat. Kaptunk leveleket, hogy elraboljuk a gyerekeidet, fizessél x összeget. Ellopták a kutyát az udvarból, így indult és kikötözték az építkezésnél a vonatsínekhez és az érkező vonat az egyik lábát leszakította

– sírta el magát Gáspár Evelin, aki hozzátette, 12 éves volt, amikor ez történt, de még mindig nem dolgozta fel.

Akkor nagyon rossz volt, mert megijedtem, hogy velünk is történni fog valami. Szekuritikkel járkáltunk, nagyon durva volt úgy élni, hogy bármikor elrabolhatnak engem és velem is ezt fogják tenni. Fater akkor észbe kapott, hogy ez nem játék. Akkor a rendőrséghez is fordultunk, természetesen ez nem kapott médiaügyet.