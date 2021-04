Bereczki Zoltán: Nem okozója, hanem elszenvedője vagyok a balesetnek

Bereczki Zoltán az Ébredj velünk adásban mesélte el, hogy nemrég karambolozott, ugyanis autópályán hátulról nekiment egy másik autó. Azt is elmondta, nem ő okozta a balesetet, amit mindenki épségben megúszott.

A következő történt: pár autóval előttünk elütöttek egy madarat. Nyilván az illető megijedt, fékezett egyet, a következő már nagyobbat fékezett, megállt a sor. Előttem is megállt egy autó, én is megálltam, és a mögöttem lévő vagy nem figyelt vagy gyorsan jött, ezt nem is tisztáztuk, de nem is érdekes, mert hál’istennek senki sem sérült meg. Belénk szállt, bele tolt az előttünk lévő autóba, majd megjött még egy autó, így lett belőle egy négyes karambol