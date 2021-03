A 2003-as Nagy Ő ezt tanácsolta utódjának

Noszály Sándor teniszező szerint bármi benne lehet a pakliban.

Március 25-én írtuk meg, hogy 2003 után újra műsorra tűzi a TV2 A Nagy Ő című párkereső műsorát. Az új széria agglegénye az Exatlon-ból és a Dancing With The Stars-ból ismert Tóth Dávid olimpikon kajakozó lesz. Aki már azt is megosztotta a Mokka pénteki nézőivel, hogy nincs zsánere, de nem jönnek be neki a túl alacsony, dohányos nők.

A régi széria agglegénye, Noszály Sándor a Borsnak mesélt arról, mit tanácsolt utódjának – akivel jó viszonyt ápol azóta, hogy a táncos vetélkedőben megismerkedtek.

Azt mondtam neki, a lényeg, hogy legyen önmaga. Ki tudja, lehet, hogy pont a műsorban találja meg az igazit

– hangzottak a bíztató szavak a teniszezőtől, akinek a műsor nem hozta el ezt a szerencsét. A kamerák előtti párkeresést pedig így jellemezte: „döntéseiben kombinálnia kell azt, amit a szíve és az esze diktál majd. Ez egy nagyon jó önismeret is egyben. Mondtam neki, ha megházasodik, boldog lesz, ha meg nem lesz boldog, akkor filozófus.”