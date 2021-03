András herceg exfelesége már 25 éve megmondta: a királyi családban nem tündérmese az élet

Meghan és Harry interjúja Oprah Winfrey-vel médiatörténeti pillanat lett a brit királyi család életében, és a többség joggal von párhuzamot Diana hercegné 1995-ös Panorama-interjújával, amikor Harry anyja arról beszélt, miként futott zátonyra a házassága Károllyal, illetve miért tekint rá veszélyforrásként a királyi család. Csakhogy 1996-ban Sarah Ferguson, András yorki herceg akkori felesége is leült Oprah-val beszélgetni, és szintén olyan dolgokról mesélt, amelyek arról árulkodnak, az uralkodó család cseppet sem olyan makulátlan, mint azt hirdetik magukról.

Kapcsolat – botrányokkal

Sarah Ferguson – akit a médiában is csak Fergie-nek neveznek – és András herceg (aki a Jeffrey Epstein-ügy kapcsán csúnya bonyodalomba keveredett nemrég) kapcsolata állítólag gyerekkorukig vezethető vissza, mikor egy pólópályán találkoztak egymással, sőt, az anekdota szerint még játszottak is kicsit. Szerelmi viszonyuk indulása azonban a nyolcvanas évekre tehető, melyben Diana hercegnének is hathatós szerepe volt: számos sztori született arról, hogy Fergie és Diana gyerekkoruk óta ismerik egymást, később pedig újra felvették a kapcsolatot, mert előbbi apja volt a királyi lótartás egyik fő alkalmazottja. Emiatt Fergie-t is meghívták Diana és Károly 1981-es esküvőjére, miután a baráti kapcsolatuk igen szoros lett addigra.

A Vanity Fair még azt is tudja, Diana maga javasolta azt, hogy az 1985-ös ascoti derbire Fergie is elmehessen: itt érnek össze a szálak, ugyanis a nőt ekkor mutatták be a yorki hercegnek. Viszonylag hamar elmélyült a viszonyuk, Diana még a Károllyal közös Highgrove-ban található vidéki házukba is meginvitálta a párt, hogy könnyebben menjen Fergie beilleszkedése a királyi családba.

Nem világos, de sokak szerint Diana egy kiváló csatlóst látott Fergie-ben, aki ideális, hozzá hasonló partner lehet a királyi élet könnyebbítésében, de mégsem egy olyan nő, aki riválisává válhat évek múltán.

És Sarah Fergusont tényleg megszerette a család. Még a királynővel is volt közös témája a lovak szeretete miatt, Fülöp herceget pedig állítólag a humorával vette le a lábáról. Egyébként is mindenki egy jókedvű, talpraesett nőt látott benne, akit nem bűvölt el a királyi pompa, ellenben otthonosan mozgott benne a kezdetektől.

Egyszóval: Andrásnak előbb-utóbb el kellett jegyeznie a nőt, mert minden adott volt ehhez. Ez 1986-ban történt, a Buckingham-palotában jelentették be, fotózással egybekötve. A királynő is engedélyt adott a frigyre, így néhány hónappal később megejtették az esküvőt – ki lehet találni, jó nagy felhajtással a westminsteri apátságban.

A tévében ötszázmilliónál is többen figyelték a menyegzőt, András és Fergie pedig a palota erkélyén ejtették meg első csókjukat közel százezres tömeg előtt. Házasságkötésük után előbb Beatrix, majd Eugénia hercegnő született a családba. Fergie és András házassága azonban nem működött jól: viszonylag korán olyan botrányok láttak napvilágot a brit lapok címoldalán, melyek után a királynő joggal temethette arcát a kezébe.

Mivel András a Brit Királyi Haditengerészet parancsnokaként tevékenykedett, szinte soha nem volt otthon. Sarah Ferguson később a Harper’s Bazaarnak úgy nyilatkozott, Beatrix születése előtt a terhességét teljesen egyedül töltötte, férje csakis akkor jött haza egy hétre, mikor a lányuk megszületett. 1992-ben külön költöztek egymástól, a nő nevelte tovább a lányokat, András pedig továbbra is a tengeri karrierjét egyengette, ám királyi eseményeken még mindig együtt mutatkoztak, ahogy azt a protokoll megkívánta.

Ugyan a válási papírokat beadták ’92-ben, csak 1996-ban tudtak pontot tenni az ügy végére. A köztes időben főként Fergie-t ostorozta a brit sajtó, na meg belülről a királyi család is, miután a válás hivatalos elindítása után a nőt lesifotósok előbb a texasi üzletember Steve Wyatt-tel fotózták le, majd lekapták John Bryan amerikai bankár társaságában, aki nyaralás közben a hercegné lábujjait szopogatta. A királynő állítólag ki volt akadva az utóbbi történeten, de miután a házasság amúgy is romokban hevert, szankciókat nem vont maga után az incidens.

Marie O’Neill, a People magazin korábbi főszerkesztője úgy emlékszik vissza az incidensekre, mint az első olyan pillanatra, amikor a brit királyi családról az a kép jöhetett le az embereknek: ők is csak hétköznapi emberek, ugyanazokkal a problémákkal küszködnek, mint a civilek, cserébe teszik mindezt méregdrágán, az adófizetők pénzén.

Az emberek imádták Fergie-t, mert jópofa volt, bekerült a királyi családba a semmiből, nem is igazán mutatta azt a méltóságot, amit kellett volna egy hercegnének. A lábujjszopogatós dolog pedig nem volt pornográf történet, de méltatlannak bizonyult abban a körben. A bulvársajtó pedig tökéletesen érezte, hogy miként lehet nevetségessé tenni ezzel a királyi családot. Az 1992-es év a kritikák kereszttüzébe helyezte őket: miért élhetnek ilyen fényűző életet, ha nem is különböznek tőlünk? A királyi intézmény soha nem volt olyan sebezhető, mint akkor. Senkit nem érdekeltek a közfeladatok, amiket elláttak: mindenki a magánéletükben akart vájkálni. Az ő feladatuk, hogy végezzék a dolgukat, de óhatatlanul is a privát életük lett a legérdekesebb.

Az 1992-es év tényleg botrányos volt II. Erzsébetnek: nem elég, hogy középső fia házassága lejtmenetbe került, a királynő lánya, Anna hercegnő is elvált férjétől. Ebben az évben Dianáról szóló botránykönyv is került a boltokba, amiben arról írtak, mennyire rossz a viszonya férjével, Károllyal – ők az év végén be is jelentették, hogy szétmennek. Ráadásul még tűz is kiütött a windsori kastélyban, a százmillió fontra rúgó renoválást sokallták az adófizetők, így a királynő megnyitotta látogatásra a Buckingham-palotát, hogy a jegybevételből fedezze a windsori költségeket.

Az biztos, hogy 1996 után Sarah Ferguson gyakorlatilag megszűnt a királyi család részének lenni, mindössze hercegnéi rangja az, amit a királynő engedélyével megtarthatott a családban töltött évekből – és persze nem kevés ékszer, plusz vagyon.

Az 1996-os Oprah-interjú

Fergie-ből a családból való kiválás után bulvárszereplő lett: fogyasztó termékeket és szépségápolási cuccokat reklámozott a tévében, lényegében a királyi teendőket is maga mögött hagyta, a felszabadult idejét pedig a médiában töltötte, amely hol pozitívan, hol kritikusan állt személyéhez. 1995-ben a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren például elloptak tőle egy közel 400 ezer dollár értékű gyémántnyakláncot és egy karkötőt (ami akkori árfolyamon 45 millió forintnak felelt meg) – természetesen a sajtó hónapokig élcelődött a szerencsétlen incidensen.

A hercegnében érlelődő harag a sajtó iránt odáig vezetett, hogy mikor Oprah Winfrey megkereste Fergie-t 1996-ban, hogy a válás után meséljen neki azokról az évekről, amit a brit királyi családban töltött, első szóra igent mondott a felkérésre. Akadálya pedig nem is volt az interjú létrejöttének, hiszen a hercegné már nem tartozott hivatalosan a család kötelékébe, ezáltal Oprah-nak sem kellett tíz kört futnia azzal kapcsolatban, mit kérdezhet Fergie-től és mit nem. Miután megejtették a beszélgetést, a bulvárlapok címoldalaira felkerült egy mondat, amit Ferguson mondott az interjúban:

A királyi családban nem épp tündérmese az élet.

Hasonló nyíltsággal beszélt a házasságáról is: „Nem a tündérmese alapján mész férjhez. Simán csak egy férfihoz. Szerelembe esel, hozzámész valakihez, aztán utána lehet tündérmesére gondolni. Ez pedig nem épp az, szimplán csak úgy nevezik: való élet”. Elárulta Oprah-nak, hogy elképesztő módon szabályozták a palotán belülről, hogy mit tehet és mit nem. De olyannyira, hogy még az ablakokat is pusztán engedéllyel és megfelelő sorrendben nyithatta ki.

Ha a palotát kívülről megnézzük, akkor az ablakokból csak néhány lehet nyitva. Na, én fogtam és kinyitottam az összeset. Ami persze helytelen volt.

Tőle tudjuk, hogy bár fantasztikusan néznek ki a palota belső terei, amit a külvilág és a turisták is látnak, a lakosztályok, melyekben ők is éltek, már nem olyan barátságosak: minden burgundi vörös, sötét van, harmincwattos villanykörték pislákolnak. De mivel tisztelettudó nőnek tartja magát, soha nem mert semmit kicserélni.

Kitért a brit sajtóra, ami szerinte kegyetlen (mondta ezt a ’90-es évek közepén):

A brit sajtó egyszerűen kegyetlen, sértő és támadó. Fájdalmas, ahogy az érzelmeidet próbálják megragadni, majd nyilvános színtérre viszik azokat.

Oprah megkérdezte tőle, miért nem vezette meg bizonyos módszerekkel a sajtót, hátha így leszálltak volna róla: a hercegné úgy fogalmazott, ez is egy megoldás lett volna, ha passzol a metódus az emberhez.

Mesélt Dianáról is, akivel szerinte együtt formálódtak az évek során, de a walesi hercegné szerinte más volt, ő a tökéletes hercegné, akiben rengeteg fájdalom volt ettől függetlenül. Alaptalanul vádolta őket azzal a brit sajtó, hogy egymás riválisai és ki nem állhatják a másikat. Fergie szerint ők tényleg kilógtak a sorból, mert nem viselkedtek királyi módon a szó hagyományos értelmében: szerettek volna új dolgokat bevezetni, másként gondolkodni, egymást támogatva ezen az úton.

A közös metszet Diana, Fergie, illetve Meghan Markle és férjének esetében mindenképp az, hogy azok a családtagok, akik bármilyen módon protokollt szegnek, vagy kicsit is másként próbálnak ténykedni a családban, azok ellen kívülről és belülről is támadólag lépnek fel. Úgy meglehetősen nehéz védeni saját igazukat a Buckingham-palotában, hogy már a harmadik alkalommal kerülnek elő újra és újra ugyanazok a kellemetlen mondatok, más-más szereplők szájából.