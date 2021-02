Gömöri András Máté: Én vagyok otthon a férfi, az ezüst hátú hím gorilla

Polyák Lilla kamaszfiai is elfogadják ezt.

A Bréking legutóbbi adásában többek között a mozaikcsaládokról is szó esett, aminek kapcsán a 28 éves Gömöri András Máté is tapasztalatból tudott mesélni. A színész 2 és fél éve vette el Polyák Lillát, de már öt éve vannak együtt és azt mondja, felesége fiaival, akik most 14 és 16 évesek, soha nem volt összetűzése, mert már az elején lefektették a szabályokat.

Lilla borzasztó jó előkészítésének volt köszönhető, hogy meg tudtam érkezni egy olyan rendszerbe, hogy engem elfogadtak a srácok. Az elején volt egy-egy beszélgetésem velük, aminek az volt a lényege, hogy én nem az apa vagyok. Az apa, az az apa, az anya, az az anya én meg a Máté vagyok. Viszont ebben a a rendszerben, amikor szűken vagyunk én vagyok a férfi, az ezüst hátú hím gorilla, aki ha azt mondja, hogy jössz, akkor jössz. Ezt elfogadták nagyon hamar, nem volt probléma, nem voltak feszültségek

– mondta Gömöri.