Gömöri András Máté ijesztően nézett ki a testépítő versenyen, de mindent megnyert

Polyák Lilla férje nyolc hónapon keresztül készült a múlt hétvégén megrendezett INBA Grand Prix testépítő versenyre. A verseny szempontjából tökéletes formába is került, így tudott három díjat is elhozni élete legelső ilyen megmérettetésén. Ő lett a legjobb testű újonc, a 180 centiméter felettiek testépítő győztese és végül az abszolút győztes is. Ennek azonban az volt az ára, hogy a színpadon majdnem elájult és ijesztően megváltozott.

Úgy érzem, nagyon jó formát raktunk össze a versenyre, nem számítottunk rá, hogy ennyire le fogok száradni, vagyis hogy ilyen sok vizet sikerül kihajtani a szervezetemből az utolsó egy hónapban. Folyamatosan matekozni kell az ételekkel: hol szénhidrátot viszünk be, hol megvonjuk a szervezettől, hol szabad inni, hol vízmegvonás mellett még vízhajtózni is szükséges

– mesélte a Borsnak Gömöri András Máté, akit felesége mindenben támogatott, de az átalakulását látva féltette is.

A nehéz a vége volt, amikor le kellett mondania a szénhidrátról. Teljesen elvesztette saját magát, nem nevetett, végül már nem is beszélt. A végén már csak nyers uborkát ehetett sótlan párolt hallal. Természetesen féltettem, főleg, amikor el­tűnt róla minden zsír, és megváltozott az arca is, de tudtuk, hogy ez az ára

– idézte vissza Polyák Lilla.

