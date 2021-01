Azealia Banks kiásta a földből a halott macskáját, majd megfőzte

Az erről készült videóját letörölte a Twitter, mert túl felkavaró.

Azealia Banks pár évvel ezelőtt nagyon népszerű rapper volt, ma már leginkább csak azért ismerik a nevét, mert folyamatosan nyilvános vitákba keveredik más sztárokkal. Banks most egy felkavaró videót posztolt Twitter-oldalára, amit alig egy óra után eltávolítottak, de a The Sun magazin lementette a videót, így az erős idegzetűek itt megtekinthetik. A videóban másodmagával puszta kézzel kiássa a kertben Lucifert, a rapper 11 éves macskáját, aki tavaly halt meg. A felvételen az is látszik, ahogy egy nagy fazékban, vízben megfőzi a tetemet. A követői teljesen kiborultak a képsorok láttán.

Ezek után még nincs vége a történetnek, merthogy Instagramra feltöltött egy képet, amin egy rózsaszín kerámiába rakta a macska koponyáját, mint dísz. A kommentek közül pedig rögzítette azt a hozzászólást, amiben valaki azt írja, erre a hátborzongató procedúrára azért volt szükség, mert költözik, és nem szerette volna hátrahagyni a háziállatát a földben.