Azealia Banks-től kért a Twitter vezérigazgatója segítséget az Iszlám Állam ellen

A Vanity Fair írt egy cikket Jack Dorsey-ról, a Twitter alapítójáról és vezérigazgatójáról, elhintve egy aprónak tűnő infót, ami miatt most az internet fele a fejét fogja, a másik fele meg nevet kínjában, ugyanis Dorsey-t elég furcsa ember fényében tűnteti fel és az egész sztori, ami a háttérben kirajzolódott, akár a Szilícium-völgy című vígjátéksorozat egy epizódjában is történhetett volna. A cikk kérdéses mondata, amiből az egész kiindul, így hangzik:

Egy forrásunk szerint, aki dolgozott vele, elmondta, hogy egyszer Dorsey elküldte egy rappernek a leborotvált szakállát, hogy az amuletettet csináljon neki, ami megvédi a gonoszoktól.

Az internetnek pedig több se kellett, hogy szagot fogjon, a PageSix rögtön meg is találta, ki lehet az a bizonyos rapper, és innentől lesz még ennél is furább az egész. A nyomok ugyanis az állandóan mindenkivel összekapó és balhéző Azealia Banks-ig vezettek, aki az egyik legszórakoztatóbb, de egyben legszomorúbb jelenség is a celebvilágban.

Itt van ez a rapper, aki valójában nem csinál mást, csak másokkal balhézik Azealia Banks egyáltalán nem fél kimondani azt, amit éppen gondol, ennek eredményeképp pedig majdnem minden hétre jut legalább egy sztár, akivel össze rúgja a port.

A rapper ugyanis 2016-ban arról írt azóta már törölt tweetekben, hogy a Twitter vezérigazgatója elküldte neki a levágott haját, hogy csináljon neki belőle védelmező amulettet.

A tweetekből az derült ki, hogy volt egy megállapodása vele, aminek értelmében ő saját profilján promózza Dorsey egy új appját, cserébe ő reklámozni fogja a saját profilján a rapper akkoriban megjelenő új lemezét, és pont arról panaszkodott, hogy Dorsey jól átverte. Ennek kapcsán említette meg csak úgy mellesleg az egész levágott amulettes dolgot. Innentől pedig tényleg csak egy apró részlet hiányzik ahhoz, hogy a fenti cím értelmet nyerjen. 2016-ban az Iszlám Állam megfenyegette a Facebook és a Twitter vezérigazgatóját is, amiért a szervezet felhasználói fiókjait elkezdték írtani a felületeikről, miután sokáig a közösségi média révén tudtak toborozni. Dorsey pedig az Iszlám Állam fenyegetése miatt kérte a védelmező amulettet Banks-től.

Slusszpoénként Banks akkor arról beszélt, hogy ha már nála van egy rakás haja, akkor amulett helyett inkább kinyeri belőle Dorsey sikerét magának, és majd jól ráfázik a Twitter alapítója. 2018 végén nem úgy tűnik, hogy ebből bármi megvalósult volna, de legalább gazdagabbak lettünk mi az év egyik legfurább hírével.

