Jennifer Lawrence annyira örült Biden győzelmének, hogy pizsamában futkosott az utcán

Joe Biden győzelmét hozta az amerikai elnökválasztás, ezt nyilvánvalóan az amerikai hírességek egy része is nagy örömmel fogadta. Így volt ezzel Jennifer Lawrence is, aki a Twitter-oldalán tett közzé egy videót, ahogy Biden győzelme miatt pizsamában rohangált fel-alá az utcán. Persze szigorúan maszkban.

Nagy eséllyel nem Trump-szavazó ő sem.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh

— Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020