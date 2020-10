DWTS: Marsi Anikó visszatér a táncparkettre, Osvárt Andrea nem

Pedig mindkettejük karantén ideje lejárt már.

Osvárt Andrea: Ma már nőket is elviselek magam körül

Múlt héten visszatérhetett a Dancing with the Starsba a verseny két kiesett párja is, – igaz, Emilio azóta újra kiesett – miután Marsi Anikó és Osvárt Andrea elkapták a koronavírust és karanténba kerültek.

A Tények műsorvezetőjének csütörtökön lejárt a 10 napos elzárása és rövid felkészüléssel ugyan, de visszatér a színpadra.

Hála a jó istennek, nem volt semmilyen tünetem, de akkor is otthon kellett maradnom. Betartottunk minden kötelezőséget. A legnagyobb problémám az volt, hogy hogy lehet két nap alatt fölkészülni és megtanulni egy vadiúj táncot

– mondta a Mokkában.

Ezzel szemben Osvárt Andreának csak pénteken járt le hivatalosan a karantén ideje, ráadásul a színésznő nem úszta meg tünetek nélkül, így ő egy újabb hetet kihagy a versenyből, de ígérete szerint a következő szombaton már táncolni fog.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Andrea Osvart (@andreaosvart) által megosztott bejegyzés, Okt 30., 2020, időpont: 4:30 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: TV2