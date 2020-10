Bochkor Gábor koronavírusos, otthonról vezeti rádióműsorát

Az ATV-n futó műsorának felvételei is elmaradnak.

Bochkor Gábor gyorstesztje negatív lett, de a PCR-teszt már kimutatta a fertőzést.

A hír igaz, pozitív lett a tesztem. Kedd óta hőemelkedésem és pici izomfájdalmam van, amire fájdalomcsillapítót szedek. A közérzetem teljesen jó, szaglásom és ízlelésem van, úgyhogy ezzel egészen jól elvagyok

– mondta a Blikknek Bochkor, akinek most tesztelik kollégáit is. A Retro rádió reggeli műsorában egyelőre korábbi adásokból játszanak majd le részleteket, hétfőtől lesz csak rendes adás, amikor Bochkor és Lovász László mindketten az otthonukból jelentkeznek majd be. Egyelőre ATV-n futó műsorának forgatásai is elmaradnak.

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu