Jövőre minden hónaphoz tartozik majd egy fehérneműs Kiszel Tünde

A nap egyetlen fontos híre következik.

2021 más év lesz, mint a többi, ugyanis Kiszel Tünde falinaptárja kereken húszéves lesz. A Disney és a foglalkozások témák után Kiszel Tünde úgy döntött, most már illene egy best of válogatás is, nyilván a legjobb fehérneműs képeiből. Mindezt ő maga árulta el:

Nagyon sok gondolat van most a fejemben… Egyik részről kimondhatatlan boldogság ez nekem, hogy már 20. alkalommal jelenik meg a falinaptáram Istennek, a fantasztikus Csapatomnak és nem utolsósorban Nektek köszönhetően!🙏❤️❣️

Másrészről hihetetlen számomra, hogy már ennyi év elrepült azóta, észrevétlenül…

20 évvel ezelőtt 2002-ben, amikor a kislányommal jelent meg az első, kicsit sem eltervezett naptáram, melynek címe “Édesanya gyermekével” volt, nem gondoltam volna hogy 20 évre rá még mindig nagy sikerrel adhatom ki a rólam készült naptárat! 😥💞💝

Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi lenne a 20. alkalomra a legjobb téma, ám végül a Jubileumi kiadásra egy Best of naptárat raktunk össze Nektek a Csapatommal. Ami a különlegessége lesz ennek a naptárnak, hogy olyan képek is láthatóak benne amik még eddig soha, a másik pedig, hogy az összes kép fehérneműs persze csak a jó ízlés határain belül. ❣️

Tehát fogadjátok nagyon sok szeretettel a 2021-es jubileumi, immár 20. alkalommal megjelenő falinaptáramat💗Mindent összevetve nagyon boldog vagyok és hálás. KÖSZÖNÖM NEKTEK EZT A 20 ÉVET! 🙏❣️

Már meg is rendelhető a 2021-es naptáram www.kiszeltunde.hu oldalon💟

Kiemelt kép: Tv2