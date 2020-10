A Buckingham-palota 15 ezerért árul egy darab fára akasztható karácsonyi díszt

Nem viccelnek.

A Buckingham-palotának is van természetesen webshopja, ahol különféle ajándékokhoz, szuvenírekhez juthatnak a királyi család rajongói. Már elérhető a karácsonyi kollekció is, ahol mindenfajta díszt lehet a kosárba pakolgatni, ha győzi a pénztárcánk, de édességek, alkoholos italok között is válogathatunk.

A Yahoo figyelt fel rá, hogy nem adják olcsón Erzsébet királynő marketingesei a díszeket,

konkrétan egy darab fára felakasztható dísz 35 fontos áron mozog, azaz úgy 15 ezer forintot kellene kifizetnünk érte.

Van még hópehely-verzióban is akasztós dísz, ott 25 font a minimálár, de Viktória brit királynő koronájának mintájára készült dísz is ugyanezen az áron mozog.

Kiemelt kép: John Stillwell/PA Wire