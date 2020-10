Lizzo: Nem azért akarok aktivista lenni, mert kövér vagyok és fekete

Érdemes nagyon gyorsan megnézni az interjút, amit David Letterman készített vele.

Sokáig zavart, hogy az emberek a méretemen kívül nem tudnak másról beszélni. Nem tetszett, amikor emiatt elítéltek, és az is irritált, ha dicsértek, hogy »milyen bátor vagy«. Bókolni akartak, hogy úgy állítanak be, mint aki nem hajlandó szabadkozni, de miért is kéne szabadkoznom? Mikor 2014-ben balett-trikóban léptem fel és azt mondtam, szeretem magam és a két nagy lányt ilyen trikóban, szerintem sokan azt gondolták; »Hogy merészeli? Hogy tetszhet önmagának? Hogy képes erre?«

– mindezt Lizzo mondta David Letterman beszélgetős műsorában, a My Next Guest Needs No Introductionben. Az énekesnő, akiről már mi is többször írtunk hosszabban, amellett, hogy baromi sok érdekes dologról beszélt még Lettermannal, hozzátett egy fontos gondolatot is a fentiekhez:

Nem azért akarok aktivista lenni, mert kövér vagyok és fekete, hanem mert értelmes vagyok, mert törődöm problémákkal, mert jó a zeném, mert segíteni akarok a világnak.

Kiemelt kép: Netflix