Cinthya Dictatorék nudista strand helyett véletlenül egy swingerstrandra tévedtek

Cinthya Dictator a legutóbbi Brékingben egy furcsa, nyaraláson szerzett élményét osztotta meg a tévénézőkkel. Mint mesélte, Horvátországban jártak, ahol a nudista strand helyett nagyon máshova tértek be.

Én egy időben nudista voltam és volt egy olyan eset, amikor Horvátországban nudistaparadicsomba akartunk elmenni és véletlenül egy swingerparton kötöttünk ki, de én ugye ezt nem tudtam. Tök naivan odamentem, szép az idő, szép a part, egyik pillanatról a másikra azt vettem észre, hogy kábé négy férfi így „hegedül”. Úristen, dehát ez tilos egy nudista helyen, elkezdtünk arrébb menni, ezek a „hegedülők” meg jöttek utánunk. Itt is szexeltek, ott is szexeltek, mutatták, hogy menjünk mi is. Aztán rájöttünk, mi van. Én rosszul lettem ettől a helyzettől. Elárulom, hogy ott mindenkinek iszonyú nagy van, piercinggel a makkjában.