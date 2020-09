Cuki képpel jelentették be Bindi Irwinék, hogy kislányuk fog születni

Na, oké: ez cuki.

A krokodilvadász Steve Irwin lánya terhes, ezt nemrég jelentette be a saját Instagram-oldalán. Most egy új fotó keretein belül azt is elárulta, hogy milyen nemű lesz a gyerek.

Ahogy Bindi Irwin írja, Chandler Powell-lel egy kislányuk lesz:

Drága kislányunk, te jelented nekünk a világot. ❤️ A mi gyönyörűségünk nagyjából akkora most, mint egy épp kikelt Aldabra teknős. Alig várjuk, hogy megérkezz a következő évben.

Kiemelt kép: Instagram.com/bindisueirwin