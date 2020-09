A kommentelők kiakadtak a fotón, amivel Vilmos herceg és Kate Middleton Harry-t köszöntötte

Lemaradt a fotóról Meghan Markle.

Harry ma ünnepli a 36. születésnapját, ezért nyilván a bátyja, Vilmos herceg is felköszöntötte a Kate Middletonnal közös, hivatalos Instagram-oldalán. A kommentelők annyira nem voltak elragadtatva a köszöntéstől, mivel a fotón hárman szerepelnek, de egyvalakit lehagytak róla. Igen, Meghan Markle-t, Harry feleségét. A követők nem igazán értik, hogy miért ezt a képet választották. Sokan meg vannak győződve, hogy direkt hagyták le Markle-t, hogy ezzel is kifejezzék unszimpátiájukat felé. Azért azt is tudni kell, hogy a királyi család közösségi oldalait nem ők maguk kezelik, erre külön alkalmazottjaik vannak. Ennek ellenére nem árulták el, hogy mi oka volt, hogy kihagyták az egykori hercegnét, simán lehet, hogy az egész mögött annyi áll, hogy Kate Middletonnak ez a fotó tetszett saját magáról legjobban.