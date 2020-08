A csatorna leleplezte a nagy titkot.

Azt már lehetett tudni, hogy Nádai Anikó lesz a jubileumi, tizedik Való Világ Powered By Big Brother női műsorvezetője, ám az RTL Klub sajtóközleményben most elárulta, Puskás Peti lesz Nádai párja a képernyőn. Az előző évadot is közösen vezették, szóval a nézőknek ismerős lesz a páros.

A szereplőválogatás még mindig tart a csatornán, szóval jelentkezni még lehet.

Ez meg itt az RTL Klub őszi kínálata:

Kiemelt kép: RTL Klub