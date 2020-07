Kárpáti Rebekánál ilyen egy hétköznapi smink

Pedig kevésszer láttuk ennél erősebben kifestve.

Kárpáti Rebeka Instagramon mutatta meg követőinek az enyhe túlzással is nagyon erős sminket és frizurát, amit egy fotózáson viselt. A kép mellé azt írta, hogy így néz ki egy egyszerű és könnyen elkészíthető hétköznapi smink. Több kommentelő is megjegyezte, hogy egyrészt ők biztosan nem tudnák otthon elkészíteni ezt a sminket, ami egyébként is bonyolultnak tűnik, plusz azért nem mindenki ilyen vakolattal az arcukon megy le a sarki boltba. De ha ez számít a hétköznapi sminknek, vajon hogy festi ki magát egy komolyabb alkalomra?

Egy egyszerű , könnyen elkèszíthető, hétköznapi smink és haj a mindennapokra. 😃🎀💛 @bettinapohorelli @simon_radvan_hairs#fotoztunk #imadtameztastilust #werk#vanegykishajakepen

