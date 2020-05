Martha Stewart kertészével te is szívesen karanténoznál

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy jó döntés volt összezárkózni ezzel a tehetséges munkaerővel.

Mint a világ nagyrésze, Martha Stewart is bezárta magát otthonába, vagyis a bedfordi birtokára, de ahogy a brit királynő, úgy nyilván Stewart sem egyedül, hanem a személyzettel karanténozik. Pontosabban a sofőrjével, a házvezetőnőjével (igen, a világ legprofibb háziasszonyának is van házvezetőnője) és a kertészével, akikről fotót is posztolt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Martha Stewart (@marthastewart48) által megosztott bejegyzés, Máj 8., 2020, időpont: 7:09 (PDT időzóna szerint)

És itt gyorsan térjünk is rá a lényegre, Martha Stewart kertészére, Ryan McCallisterre és az ő Instagramjára, ahol olyan csodálatos fotók vannak, mint ez:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ryan McCallister (@ryanmccallister1) által megosztott bejegyzés, Ápr 29., 2020, időpont: 7:18 (PDT időzóna szerint)

Aztán ez:

Illetve ez:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ryan McCallister (@ryanmccallister1) által megosztott bejegyzés, Márc 8., 2020, időpont: 9:19 (PDT időzóna szerint)

És persze:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ryan McCallister (@ryanmccallister1) által megosztott bejegyzés, Máj 3., 2020, időpont: 9:59 (PDT időzóna szerint)

Ezt sem hagyhatjuk ki:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ryan McCallister (@ryanmccallister1) által megosztott bejegyzés, Ápr 5., 2020, időpont: 7:03 (PDT időzóna szerint)

Na meg aztán:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ryan McCallister (@ryanmccallister1) által megosztott bejegyzés, Febr 11., 2020, időpont: 7:11 (PST időzóna szerint)

További szép napot mindenkinek!

Kiemelt kép: Instagram/Ryan McCallister