A tökéletes módszer: így spórolj karantén alatt a WC-papírral

Így állítsd meg a pazarlást!

A brit Mirror ír annak a nőnek az egyszerű ötletéről, aki egy anyukás Facebook-csoportba töltött fel egy nagyszerű praktikát. Az anya azt írja, hogy mivel a gyerekek otthon vannak, így előszeretettel rosszalkodnak. Ebben a rosszalkodásban benne van az is, hogy a WC-papírral játszanak, ami manapság ugye szabályosan kincsnek számít.

Az anya kitalálta, hogy a gurigát mielőtt a tartóba helyezi, jól összenyomja, így a gyerekek nem fogják a végtelenségig letekerni, mivel a papír az első erősebb rántásnál elszakad.

A módszer egyébként alapból is használható, tehát spórolni is lehet vele, valamint arra is jó, hogy gazdaságosabban osszuk be a WC-papírt.