Így várják haza a gyermekei az egészégügyben dolgozó édesanyjukat

Az ABC nevű hírcsatorna a Twitteren tett közzé egy videót, amelyen walesi gyerekek várják haza az egészségügyben dolgozó édesanyjukat. A felvételen pont az a pillanat látható, amikor az anyuka kinyitja az ajtót, a gyerekek lufival és konfettivel üdvözlik. Az Egyesült Királyságban a kezdeti laza szabályozást felváltotta a szigor. Az egészségügyi dolgozókra hatalmas teher hárul, így nem csoda, hogy hősként tisztelik őket az egész országban.

Mutatjuk a felemelő videót:

This family in Wales makes sure their health care worker mom knows she’s a hero—by celebrating with confetti, ovations, or balloons every time she comes home. https://t.co/8fof7X5Gbe pic.twitter.com/NYgzUVNLby

— ABC News (@ABC) April 9, 2020