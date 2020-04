Alyssa Milanót pont nem érdekli, ha a követői elpártolnak tőle politikai nézetei miatt

A színésznő folyamatosan kommentálja a közösségi oldalain az USA közéleti és politikai eseményeit. A legutóbbi Trump ellenes véleményével azonban kiverte a biztosítékot és elég sok követője törölte őt. Alyssa Milanot azonban ez egyáltalán nem érintette érzékenyen.

– írta a Twitteren Milano, aki hozzátette, továbbra sem fog változtatni magatartásán.

You can’t tell the difference between Trump supporters & Bernie supporters in my replies right now.

Cancel culture doesn’t scare me. People have been trying to cancel me since the 80’s.

Keep showing your true colors. I’ll be right here, where I’ve always been, fighting for you.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) April 7, 2020