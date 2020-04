Alyssa Milano nekiment Donald Trumpnak, nem kívánt neki túl sok jót

November indulnak a választások Amerikában, Donald Trump a koronavírus kapcsán elmondta, hogy a szavazás semmi esetre sem marad el, az online szavazástól viszont csalás miatt tart. Alyssa Milano ezt követpen egy rövid, egyszerű, ám annál kifejezőbb nyílt levelet írt az amerikai elnöknek:

#DearMrPresident

November is coming. You are a disgrace and embarrassment. History will not be kind to you.

Please stop talking.

Best,

Alyssa Milano

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) April 5, 2020