Ellen DeGeneres őrületes régi fotójával biztatja a fiatalokat

Ez tényleg ő?

A koronavírus-járvány nem csak az egészségügynek és a gazdaságnak tett be, hanem azoknak is, akiknek éppen erre az időszakra esett volna egy meghatározó esemény az életükben. Esküvőket, ballagásokat kell elhalasztani és az amerikai fiatalok a bálnak is búcsút inthetnek.

Ellen DeGeneres őket akarta vigasztalni, amikor a saját régi emlékét megosztotta velük a közösségi oldalán.

Ha a bálodnak ezen a hétvégén kéne lennie, látni akarom a ruhádat. Ilyen volt az enyém. Ígérem, hamarosan te is viselheted a tiédet

– biztatta a követőit a műsorvezető.

Ellen DeGeneres (@theellenshow) által megosztott bejegyzés, Márc 31., 2020

Kiemelt kép: Instagram/@theellenshow