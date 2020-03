Így néz ki Horváth Gréta 8,3 kg mínusszal

Két hónapja tart az életmódváltása.

Horváth Gréta elég jól áll az idei újévi fogadalmával, mi szerint szeretne 17 kilótól megszabadulni. Még csak két hónapja vágott neki az életmódváltásnak, de már a fele meg is van, amiről most közösségi oldalán számolt be.

Fogyás-Jelentés 2. Január 6-án kezdtem el az egészet. Azóta tartom a dolgot! Vannak hullámok amikor kívánok ezt azt, de elenyésző! Az első két hét pokoli, mostanra semmi probléma nincs. Igazából, ha Rómát lehoztam lisztes dolgok nélkül, akkor bármire képes vagyok! Igazából nagyon jól érzem magam a bőrömben. Illetve kezdem. Van még hátra, és a kinyúlt bőr az ott van ha leülök ez a fogyás, szülés kombója. Ami kevésbé zavar mint tavaly, mert kisebb a bélés. 8,3 kg-ot fogytam eddig! Ma álltam rá a mérlegre és a fotó is ma reggeli. Igazából örülök, hogy bele vágtam ebbe mert jobb az egész napom. Nagyon hamar tele leszek, a gyomrom nem bír annyit enni mint korábban. Kevesebbet eszem, inkább csipegetek

– írta Horváth Gréta.

Kiemelt kép: Instagram/@horvath_greta_official