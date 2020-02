Pamela Andersonnal sms-ben szakított a 74 éves pasija

12 napig bírták együtt.

Ahogy azt pár hete megírtuk, férjhez ment Pamela Anderson, méghozzá a 74 éves filmmogul, Jon Petershöz. Csakhogy nagyon gyorsan jött az újabb hír arról, hogy 12 nap után szakítottak. A US Magazine most exkluzívan számolt be az okokról, és mint kiderült: Peters smsben dobta Andersont, ráadásul papíron nem legalizálták a házasságukat.

Mint írta, fantasztikus volt az egész, de a házasság gondolata megrémíti, a lap közölte az smst:

Rájöttem, hogy 74 évesen már nyugalmas életre vágyom, nem egy nemzetközi szerelmi ügyre. Emiatt szerintem a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy én elköltözöm most és neked is vissza kellene menned Kanadába. A világ tudja, mit tettünk, és most külön utakon kell járnunk. Remélem, meg tudsz bocsátani.

Az esküvő után még Santa Monicán éltek egy kicsit, majd Anderson elköltözött Kanadába. Az sms-re egyébként egy puszit dobó emojival válaszolt a modell, na meg azzal: „Megbocsátok neked!”.

Kiemelt kép: Europa Press/Europa Press via Getty Images