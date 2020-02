Bódi Sylvi: Nostradamus elméjével a Föld iszonyú kataklizmáinak adatait hozta létre

Az egykori glammodell azt is elmondta, hogy a gondolatok csak úgy cikáznak a fejünkben.

Bódi Sylvi továbbra is hosszú Instagram-posztokban osztja meg mély gondolatait a világról és annak jövőjéről, de nem is húzzuk senki idejét, itt a lényeg:

Olyan sokan jósoltak már meg mindenféle világvégét… Nem kell messzire menni, itt van pl. Nostradamus is. Ö valójában nem jövendölt, hanem elméjével a Föld iszonyú kataklizmáinak adatait hozta létre és az emberi gondolatot is bekapcsolta e szörnyüség megvalósításába. Ezek és az ehhez hasonló gondolatok ott lebegnek a Föld fölött, halálra ijesztgetve az embereket… Ilyen pl. a médiában a pánik keltés is… A jóslás, jövendölés nem más, mint a jövö modellezése. Minél több ember hiszi el az általános véget, “világvégét”, annál több ember gondolata kezdi el azt modellezni, s így egyszer majd be is következik. Föleg ha sokan mondogatni is kezdik… Ugyanis az egy dolog, hogy mit gondolunk…hiszen a gondolatot nem tudjuk zabolázni… Mint ahogy igazán az érzelmeket sem… De azt, hogy mit mondunk ki, azt mi határozzuk meg! Efölött biztosan van hatalmunk

– írta Bódi, de még nincs vége, mert ezzel folytatta: „Jó a pozitív gondolkodás, de nem az valósul meg amit az ember gondol, hanem az amit kimond. Gondolatból amúgy is sok van, csak úgy cikáznak a fejünkben nonstop… szóval ezen nem kell aggódni, a szavak viszont elöbb-utóbb manifesztálódni fognak, így nagyon kell vigyázni, hogy mit ejtünk ki a szánkon. A szó a gondolat anyaga. Minden szónak van egy “formája”. A hang a “rezgés”…s már “el is indult útjára”… A kimondott szó materializálódik. Érdemes átgondolnunk, hogy mit mondunk… Biztos van olyan ismerösötök, aki mindig azt mondja, hogy “Ó, ez nem fog menni, én ezt nem tudom… Én olyan kis ügyetlen/szerencsétlen stb vagyok…” Aztán meg jön az “Ugye én megmondtam…” Milyen ez az ember az életben? Sikeres? Vagy inkább olyan kis szerencsétlen? Talán sokan bele sem gondolnak igazán, de a kimondott szavakkal, mondatokkal teremtenek meg bizonyos (élet)helyzeteket, teremtik meg a jövöjüket… Szóval gondolhatunk mi bármit is bent a buksinkban, de jól gondoljuk meg, hogy mit mondunk ki, figyeljünk arra, hogy mire használjuk a teremtö erönket! ”

Végül pedig hozzátett még három hashtaget: #Gondolatok #Szavak #SylviBodi

A fentiekhez pedig csatolt magáról egy bikinis fotót is.

Kiemelt kép: Facebook/Bódi Sylvi