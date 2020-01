Így becézi Vanessa Hudgens-t Snoop Dogg

Azért kevés menőbb dolog van annál, ha az ember saját becenevet kap Snoop Doggtól.

Vanessa Hudgens éppen a Bad Boys – Mindörökké rosszfiúkat népszerűsítette Jimmy Fallon műsorának legutóbbi adásában, a színésznő pedig elmesélte, hogy a film díszbemutatóján ott volt Snoop Dogg is, akinek hatalmas rajongója, és bár nem először találkozott vele, először tudott beszélni is vele.

Meglepetésére a rapper nem csak elképesztően kedves volt vele, de egyből becenevet is adott neki, végig Nessy-nek szólítva a High School Musical sztárját, mintha ezer éve ismernék egymást. Ez már önmagában is ok lenne a dicsekvésre, de Fallon hozzáteszi, hogy ő nem kapott saját becenevet Snoop Doggtól, hiába volt többször is a műsorában, szóval mindenkinek nem jár ezek szerint automatikusan tőle.

