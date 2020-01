Eddig csak képek voltak róla.

Eddig csak fotókat posztolt Tóth Gabi és Krausz Gábor kislányukról, Krausz Hannaróza Máriáról, akit egyébként Hannikának becéznek.

Most viszont videót is kiraktak a gyerekről, ahogy a kiságyban mocorog és sír. Szóval már láthatjuk mozgásban is őt, sőt, még hallhatjuk is.

Kiemelt kép: Instagram / @tothgabi