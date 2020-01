Al Pacino találkozott Guy Fierivel Stallonénak hála

A legendás Al Pacino vonata megérkezett végre Ízvárosba! A színész ugyanis megismerte a nálunk az Amcsi ízek világa című műsorból ismert, de az interneten gyakorlatilag két lábon járó mémnek számító Guy Fierit, aki az emberek ironikus kedvenceként kezdte extravagáns külseje és artériagyilkos ételei miatt, de a séf azóta már szimplán csak mindenki unirónikus kedvence lett. Ha nem is ismerjük esetleg, kizárt, hogy nem találkoztunk volna vele már valamilyen formában az interneten. Ebben az egészben pedig a legszürreálisabb, hogy közös barátjuk, Sylvester Stallone révén jött létre a nagy találkozás. Ez az igazi mesterhármas, nem a Bunyós Pityuéké!

The meeting of the masters. The great Al Pacino meets the great @GuyFieri!!! I really respect these guys. @JayGlazer pic.twitter.com/bj3YHmMSwK

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) 2020. január 10.