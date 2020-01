Joaquin Phoenix ugyanazt az öltönyt fogja viselni az összes idei díjátadón

Joaquin Phoenix tegnap egy személyre szabott, környezetbarát Stella McCartney öltönyt viselt a Golden Globe-on, derül ki a híres divattervező tweetjéből. Sőt, McCartney azt is elárulta, hogy Phoenix az egész díjátadó szezonban ugyanazt a zakót fogja hordani, ahelyett, hogy mindegyik gálára újat csináltatna magának, ezzel is csökkentve saját hulladéktermelését. Tekintve, hogy a legtöbb férfi látszólag ugyanúgy kinéző fekete zakóban szokott díjátadókra járni, picit értelmetlennek is tűnik legyártani egy halom, nagyjából ugyanolyan ruhát, amit aztán csak egyszer hordanak, ha amúgy ki is lehet tisztíttatni.

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you… x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN

— Stella McCartney (@StellaMcCartney) 2020. január 6.