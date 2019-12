Csoda, hogy az Instagram még nem tiltotta Ashley Graham meztelen fotóját

Lassan szülni fog.

Ashley Graham már terhes egy ideje, elég sokat is posztol ezzel kapcsolatban. A plus-size modell most egy eléggé merész fotót töltött az Instagramra, ahol konkrétan egy darab fekete csík takarja a testét. Fura, hogy az Instagram még nem lépett semmit a dologra, ennél szolidabb fotókat is azonnal tiltanak.

Az egyik első komment a szintén sokat pucérkodó Emily Ratajkowskitól jött, ő négy emojit biggyesztett oda:

😍😍😍😍

Itt pedig a kép:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) által megosztott bejegyzés, Dec 27., 2019, időpont: 1:32 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/ashleygraham