Bódi Sylvi speciálisan védi magát a mobiljától

Bódi Sylvi lassan már két hete él egy szigeten közel nomád körülmények között, ahonnan újra bejelentkezett egy sztorival. Egyrészt, hogy beköltözött a bungalójába egy kígyó, másrészt, hogy nem tudja használni a telefonját.

Nem elég, hogy a világ vége után vagyok kettővel, még a telefonom is bemondta az unalmast… A megérkezésem utáni első reggel úgy döntött, hogy ő itt pihenni akar és azóta nem lehet bekapcsolni. Egy pillanat erejéig bosszúságot éreztem, hiszen megszoktam, hogy van telefonom és ezen keresztül tudom a családommal, barátaimmal tartani a kapcsolatot… plusz Nektek is szeretek beszámolni az élményeimről… és részben munkaeszközöm is az internet. Aztán nemcsak hogy gyorsan elengedtem a dolgot, hanem el is mosolyodtam, mert eszembe jutott, hogy ismét megvalósult amire gondoltam… “Kérj és megadatik.” Valószínűleg az Univerzum megérezte, hogy én tiszta szívből szeretnék leszakadni a saját telefonomról, s valóra váltotta ezt az óhajomat…