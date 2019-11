X-Faktor: Videoklip készült az első élő show közös dalához is

A 12 versenyző mindegyikének van már klipje így végül is.

Ahogy reggel írtuk, az X-Faktor 2019-es szériájának négy versenyzője is saját dallal lépett fel a tegnapi első élő show-ban, az adás alatt pedig mind a négynek kijött videoklipje is.

Kijött Anti bácsi első videoklipje Saját videót kapott Bagdi Enikő és a C.O.O.L. is, Manuelnek meg már a harmadik számához készült klip.

A tegnapi show 12 versenyzője a saját produkciójuk mellett egy közös dalt is előadott, aminek szintén kijött egy klipje, így ha úgy vesszük, technikailag a 12 legjobb mindegyikének van már legalább egy klipje, meg saját dala is, csak mondjuk nehézkesen tudja majd előadni a többiek nélkül. Jövő héten már csak 8 versenyzővel folytatódik az X-Faktor, így most utoljára lehet őket a videóban így együtt látni.

Kiemelt kép: YouTube