Kin állt jobban, Harry Styles-on, vagy Diana hercegnén?

A popsztár kötött mellénye ismerős lehet valahonnan.

Harry Styles lesz ezen a héten a Saturday Night Live műsorvezetője és zenei vendége is, így most New Yorkban készül éppen a műsorra, eközben sikerült lencsevégre kapniuk lesifotósoknak. A képeket látva pedig egy halom embernek rögtön beugrott Diana hercegné ugyanilyen mintájú vörös kötött pulcsija, amit 1981 környékén hordott.

A nagyjából 300 ezer forintos mellény a Lanvin 2020-as tavaszi-nyári kollekciójának a része, azt nem tudni, hogy valóban Diana ihlette-e, ahogy azt sem, hogy Styles miatta vette-e meg, de az internet imádja Styles-t érte.

Kiemelt kép: Robert Kamau/GC Images