Meg is osztotta a borítóját.

Nagyon alaposan végigkövettük Kiszel Tünde idei naptárának képeit, aminek Disney-karakterek volt a tematikája, most a naptárak Usain Boltja elárulta a jövő évi tematikát is. Foglalkozásoknak fog beöltözni a 2020-as naptárjának lapjain, és már a borítóját is meg tudjuk mutatni, amin nővérnek öltözött, mert megosztotta Instagramján. Ebben a folyton változó világban jó látni, hogy van, ami örök: a Kiszel Tünde naptár.

Kiemelt kép: Instagram / @kiszeltunde_