Hemzsegtek a celebek Gattyán György Halloween buliján

Ha eldobtál ott egy követ, valószínűleg egy híres embert talált el.

Gattyán György éves céges Halloween buliján rendre ott szoktak lenni a hírességek is, ez idén se volt másként. Tartunk most egy gyors Insta-körképet arról, hogy ki mindenkibe botolhatott az, aki ott volt, hogyan is nézett ki ez a buli, és kísérletet teszünk arra is, hogy kitaláljuk, melyik celeb kinek öltözött. Tarts velünk! Először is nézzük, hogyan is nézett ki ez az esemény.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Creatures Assemble Gattyán Gyuri (@gattyangyuri) által megosztott bejegyzés, Okt 31., 2019, időpont: 1:43 (PDT időzóna szerint)

Aztán pedig nézzük meg kicsit részletesebben, hogyan is nézett ki az esemény helyszíne a bulin. Elég szép munka, de azért egy picit furcsa, hogy központi szerepet kapott a díszletben a Thor 2 főgonosza, a karakter, akinek nincs ember, aki tudná a nevét guglizás nélkül, de előfordulhat, hogy a Google se segít, vagy miután rákerestél, két másodpercen belül már megint elfelejtetted.

És akkor jöjjenek a celebek! Rögtön itt van Talmácsi Gábor, akinek meg nem mondanánk kép alapján, hogy ki a jelmeze, de a hashtagek elárulják. A Star Wars: Baljós árnyak főgonosza, Daurth Maul akar ez lenni, de annyira félsegges jelmez, mintha valaki egy pizzával a kezében járna, és azt mondaná, hogy ő Donatello, a tini nindzsa teknőc, vagy mondjuk felhúzna a nadrágjára egy alsót, és azt mondaná, hogy ő Superman.

Ördög Nóra és Nánási Pál is ott volt az eseményen és beöltöztek a népszerű utazós YouTube csatorna, a Nánásiék két főszereplőjének, Ördög Nórának és Nánási Pálnak, és bámulatosan jól sikerült jelmez, aminek minden részlete tökéletes.

Hamvai P.G. jelmezét sajnos nem sikerült ki, legjobb tippünk az, hogy A bűn éjszakája című film inspirálta a jelmezt, ugyanis nagyon úgy néz ki, mint aki az utcán szeretne purgálni a filmbeli napon, amikor minden bűncselekmény meg van engedve. A második legjobb tippünk az, hogy egy fekete négyzetnek öltözött.

Smaltig Dalma posztjából kiderül, hogy idén a Marvel-filmek volt a tematika, ez mondjuk a díszletből is kiderül, de az eddigi felhozatal alapján meg nem mondtuk volna. Smaltig egyébként kényszerűségből egy remix jelmezzel jelentkezett, aminek a feje csontváz, a teste többi része pedig Hela, a Thor: Rangarok főgonosza. Tekintve, hogy tetszik a remix jelmez koncepciója, adunk rá tízből nyolc félig Super Mario, félig Márió, a harmonikást.

Bodizs Veronika se igazán követte a tematikát, ugyanis angyalnak öltözött. Bár ha nagyon megengedőek akarunk lenni, a X-Men karakterek között akad egy Angyal nevű karakter is, bár nem hasonlít a jelmeze Bodizséra.

Majka, ha jól tippelünk, Tony Starknak öltözött, de gyakorlatilag bármi Tony Stark jelmeznek számít, amiben valaki felvesz egy öltönyt pólóval, meg feldob magára egy színes lencséjű, szögletes formájú napszemüveget. Majoros Hajnalka valószínűleg Pepper Potts-nak, vagy Majoros Hajnalkának.

Zimány Linda is ott volt, aki macskanőnek öltözött. Akárcsak Vajna Tímea, akinek a jelmezét ide kattintva lehet megnézni. Reméljük nem lett cicaharc a dologból.

Kiemelt kép: Instagram / @doclerholdingbud