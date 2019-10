Aki csak éri, simogatja az énekest. Ő pedig nagyon örül ennek.

Az egykori One Direction-tag, Harry Styles új klipet jelentett meg Lights Up címmel. A forgatás egyébként Mexikóban volt még a nyáron, most a végeredményt is látni lehet. Még egy motor hátsó ülésén is énekelget Styles, de amúgy az feltűnő, hogy mindenki szét van izzadva.

Bizonyosan nagyon meleg volt.

Kiemelt kép: YouTube.com/harrystyles