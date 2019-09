Ricky Martin és férje negyedik gyereküket várják

Ricky Martin a hétvégén Washingtonban, egy emberi jogi rendezvényen, beszédében jelentette be, hogy férjével, Jwan Yoseffel negyedik gyereküket várják.

– mondta az énekes, aki aztán szót ejtett nyolchónapos lányáról, Luciáról is, aki nem volt ott a vacsorán, majd mintegy mellékesen azzal fejezte be beszédét:

At #HRCNationalDinner, @Ricky_Martin announces that he and husband

Jwan Yosef are expecting a new addition to their family.

Congratulations, Ricky and Jwan! #BabyOnBoard! 👶 pic.twitter.com/ngpqk0Rdhg

— Human Rights Campaign (@HRC) September 29, 2019