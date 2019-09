Brad Pitt is beugrott Kanye West zenés miséjére

Újabb celeb vett részt a rapper koncertszerű szertartására.

Kanye West az utóbbi időkben amolyan vallásvezetővé avanzsált, Sunday Service néven gospelt, továbbá saját és mások számainak gospel feldolgozásait előadva szokott vasárnaponként misét tartani, amin számtalan celeb vett már részt.

Brad Pittel bővül a szertartásokon résztvevő celebek sora, aki a tegnapi szertartásra ugrott be, és ha már ott volt, csevegett is egyet a rapperrel, derül ki egy helyszínen készült videóból. Régóta pletykálják már, hogy a sztár vallást készül alapítani, hamarosan pedig egy vallásos lemezt is kiad Kim Kardashian Twitterre kirakott fotója alapján.

Brad Pitt joined Kanye West for Sunday Service in Watts, California. pic.twitter.com/AkfuHoXabk — Pop Crave (@PopCrave) 2019. szeptember 2.



Kiemelt kép: Stefania D’Alessandro/WireImage