Már fotók is vannak Dwayne Johnson esküvőjéről, és egyik jobb, mint a másik

Meglepődtünk volna, ha nem ilyen marha jó képek készültek volna a Szikla lagzijáról.

Dwayn Johnson megnősült, erről mi is beszámoltunk nem is olyan régen, most pedig felesége, Lauren Hashian megosztotta a lagziról készült fotókat. 2007 óta együtt vannak, már két gyerekük is született, az esküvő pedig a Szikla szülőhelyén, Hawaiin volt:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 27., 2019, időpont: 1:40 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 27., 2019, időpont: 12:34 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 26., 2019, időpont: 10:02 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 26., 2019, időpont: 10:00 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 26., 2019, időpont: 9:57 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lauren Hashian (@laurenhashianofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 27., 2019, időpont: 1:01 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/laurenhasnianofficial