Ilyen a szex egy férfi szexbábuval

Egy kétgyerekes anya, a 38 éves Charlotte Rose megírta a Sunnak, hogy milyen szexelni egy férfi szexbabával.

Azzal kezdi, hogy már, mikor házhoz szállították neki „lebukott”, hiszen a dobozán sem titkolták, hogy egy szexbábut érkezett meg hozzá, rá volt ugyanis írva. A csomagolásba torzóként volt belerakva az 1200 fontba, vagyis több mint 420 ezer forintba kerülő baba; külön a teste, külön a feje és külön a pénisze.

Már eleve nem volt az sem túl csábító, hogy a fejet nehéz volt rögzíteni a testhez,

Aztán próbálta lábra állítani, de nem sikerült, annyira merev volt a teste a Henrynek elkeresztelt bábunak, cserébe a lába olyan, mintha „zseléből” lenne. Henry alakjára nincs panasza Rose-nak, az arcával azonban nincs kibékülve, az „túl feminim” neki. A szemei ráadásul csak festettek, ami miatt közelről úgy tűnik, mintha kancsal lenne.

Két pénisszel a csomagolásban érkezett a bábu, amiknek ugyanakkora a hossza, úgy harminc centisek, csak az egyiknek nagyobb az átmérője. Szilikonból készültek, emiatt puhák, de több pozícióba is lehet őket állítani. Vibrálni nem vibrálnak.

A bőre sem ideális, az is szilikonból készült, furcsa a tapintása, ráadásul minden szöszt magához vonz, ami „szintén nem szexi”.

Henry 61 kiló, ami miatt nehéz mozgatni, és ami miatt csak a cowgirl pozíció lehetséges vele, pedig Rose hátulról szereti. Gondolt is rá, hogy kipróbálja, de ahhoz valószínűleg össze kellene kötni a bábu kezeit, hogy ne dőljön rá és törje össze.

– vallotta be a nő. Később is próbálkozott még Henryvel, de nem lett jobb egyáltalán.

