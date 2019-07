Lil Nas X megdöntötte a Billboard slágerlista rekordját

Tizenhatodik hete vezeti Amerika legfontosabb slágerlistáját az Old Town Road. Egy hét múlva minden idők legsikeresebb számává is válhat.

Lil Nas X az év legnagyobb meglepetéssikere, tavaly év végén kijövő Old Time Road countryrap száma szép lassan felkúszott a Billboard Hot100 slágerlistájának az élére, miután kirakták a country listáról, azóta pedig gyakorlatilag letaszíthatatlan a Billboard trónjáról. Váratlan sikerét egy korábbi cikkünkben ki is elemeztük.

Így lett egy mémből az Egyesült Államok legnagyobb slágere Egy fekete srác country-t és hip-hopot vegyítő slágerét felkapta az internet, majd rövid idő alatt Amerika leghallgatottabb dalává vált.

Akkor viszont még mi magunk sem számítottunk rá, hogy a szám az év slágerévé válik, ugyanis az előző volt zsinórban a tizenhatodik hete, hogy első helyen szerepel Amerikában a dal, amivel pont beérte a rekordot. Az Old Time Road ugyanis a harmadik szám, ami képes volt erre, ha pedig következő héten is képes lesz az első helyét megőrizni, akkor azzal új rekordot állít fel, minden idők legnépszerűbb slágerévé válva azóta, hogy az ötvenes évek végén a magazin elkezdte vezetni a Hot100 listáját. A másik két jelenlegi rekorder egyébként Mariah Carey és a Boyz II Men közös száma, a One Sweet Day, továbbá Luis Fonsi és Daddy Yankee közös száma, a Despacito.

