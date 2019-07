A legtöbben kidobták volna a gyógyíthatatlan kórban szenvedő aranyhalat, de nem ez a férfi

Henry Kimnek ezután egészen biztosan lehetett három kívánsága.

A brit Mirror ír annak az aranyhalnak a történetéről, akinek egy rendellenesség miatt nem működik megfelelően az úszóhólyagja. Ez a szerv azért létfontosságú a halak számára, mert enélkül nem tudnának a víz alatt tetszőleges mélységbe merülni, vagy felemelkedni onnan. A betegség miatt Kim egyik hala folyamatosan a hátára fordult volna, vagy nem tudott volna feljönni az akvárium aljáról. Sajnos az ilyen beteg halakat rendszerint nem szokták életben tartani, de a férfi nem volt hajlandó lemondani a kedvencéről.

Kim gumiból és műanyagból olyan szerkezetet készített a halnak, amely kiegyensúlyozza az egyensúlyzavarát.

