Kylie Jenner váratlan jelzőket használt egy barátnője testrészére

Kylie Jennernek már nem Jordyn Woods a legjobb barátnője, az ugyanis kicsit összekavart Jenner nővérének, Khloé Kardashiannak a pasijával, nem sokkal azután, hogy azoknak gyerekük született. Jenner ezért mostanában inkább más barátnőkkel bulikázik – legújabb termékét például azzal ünnepelte meg, hogy lefestetett egy magángépet, amivel elutazott pár barátnőjével együtt, többek közt Anastasia Karanikolaouval, aki az Instagramon csak Stassie Baby néven fut.

Szeretnek együtt mozogni, ez látszik Jenner Instagramján.

View this post on Instagram A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Jul 14, 2019 at 12:44pm PDT



Szóval valószínűleg ő érdemelte most ki az új legjobb barátnő címet, ami azért is fontos, mert Karanikolaou kitette az alábbi fotót magáról, amiért páran be is szóltak neki.

View this post on Instagram A post shared by Anastasia Karanikolaou (@stassiebaby) on Jul 15, 2019 at 12:17pm PDT



Egy kommentelő azt írta, Karanikolou helyében törölné a képet, mert annyira ráncos a bugyija körül, hogy azt fogják hinni, módosította a fotót. A BuzzFeed szerint pedig ebben a pillanatban ott termett Jenner, aki gyorsan bevédte barátnőjét, méghozzá azzal, hogy azt írta:

Hagyd békén a vastag combját és a zsíros punciját!

